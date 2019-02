© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'opinionista Andrea Bosco ha commentato così a RMC Sport 'Live Show' la sconfitta della Juventus a Madrid per 2-0: "Deludente Mandzukic, mi aspettavo molto di più. Dybala un pochino nel primo tempo, poi si è spento. Forse Allegri doveva capire l'antifona un po' prima e accelerare qualche cambio. Senza Pjanic il centrocampo della Juventus non fa correre la palla e ieri aveva la febbre. Non c'è un altro regista in rosa".