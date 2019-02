RMC SPORT - Bosco: "Preoccupato per il futuro della Juventus"

Andrea Bosco, giornalista e opinionista, a RMC Sport live Show ha commentato il pareggio tra Juventus e Parma: "La cosa preoccupante non è il pareggio di stasera seppur davanti a un Parma che ha messo in evidenza un Gervinho sensazionale ma dalle parti della difesa della Juventus arrivavano troppo facilmente. La preoccupazione è che la coperta è cortissima e forse la vicenda Benatia poteva essere gestita meglio. La mia opinione è che se la Juve gioca in un certo modo la squadra riesce ad esprimere un certo pontenziale, se invece la Juve gioca sotto ritmo in Italia chiunque ti divora, anche una squadra di metà classifica come il Parma. O la Juve va a manetta e allora funziona oppure se appena gestiscono il risultato ci sono dei limiti. La coppia centrale Caceres-Rugani è improvvisata. Allegri deve trovare dei correttivi. Sono molto preoccupato dal futuro della Juventus perché le condizioni di Bonucci e Chiellini non fanno presagire ad un recupero veloce. Contro l'Atletico Madrid sarà una partita difficilissima e la Juve rischia di andare ad affrontare la squadra di Simeone con Caceres e Rugani centrali. Qualche preoccupazione ce l'ho".