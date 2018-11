RMC SPORT - Bosco: "Quando c'è Dybala la palla gira in un altro modo"

Andrea Bosco, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha commentato la vittoria della Juventus contro la Spal: "La partita è stata indirizzata abbastanza velocemente nella direzione giusta. Non è stata una grandissima partita con alcuni spunti eccellenti di alcuni giocatori, Ronaldo su tutti. Anno decisivo per Douglas Costa e Dybala? Costa stasera è andato molto bene con ottime giocate, e quando accelera serve la moto per riprenderlo. Dybala, io sono un grandissimo estimatore e per me dovrebbe giocare sempre. Quando c'è lui la palla gira in un altro modo e poi fa delle giocate centrali determinanti. Sarà una stagione determinante soprattutto per Douglas Costa".