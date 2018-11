RMC SPORT - Bosco: "Ronaldo ti cambia la vita. Segna sempre"

Andrea Bosco, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha commentato la vittoria della Juventus contro la Spal: "La partita è stata indirizzata abbastanza velocemente nella direzione giusta. Non è stata una grandissima partita con alcuni spunti eccellenti di alcuni giocatori, Ronaldo su tutti".

Come si può inquadrare questo momento della Juve?

"Quest'anno al netto degli infortuni la qualità della rosa è aumentata e anche le rotazioni dunque sono aumentate di conseguenza. Con il rientro di Khedira e Emre Can tornerà al completo anche il centrocampo. E' evidente che con Cristiano Ronaldo Allegri ha una squadra ben più forte. Segna sempre lui e ti cambia la vita".

Douglas Costa e Dybala, può essere un anno decisivo per entrambi?

"Costa stasera è andato molto bene con ottime giocate, e quando accelera serve la moto per riprenderlo. Dybala, io sono un grandissimo estimatore e per me dovrebbe giocare sempre. Quando c'è lui la palla gira in un altro modo e poi fa delle giocate centrali determinanti. Sarà una stagione determinante soprattutto per Douglas Costa".