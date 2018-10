RMC SPORT - Bosco: "Tutti stanchi tranne CR7: è uno step sopra gli altri"

Dopo il successo della Juventus a Empoli, il giornalista Andrea Bosco è intervenuto ai microfoni di RMC Sport:

Sull'episodio del rigore?

"Io reputo questo: o ci mettiamo il cuore in pace e lasciamo gli arbitri arbitrare con la tecnologia, o discutiamo tutto. Se discutaimo tutto dobbiamo disconoscere il metro arbitrale, Mi sembra una discussione obsoleta, adesso è capitato alla Juve, poi capiterà al Napoli, non so come dire. A vederlo dalla televisione, posso avere un'impressione, dalla tribuna ne avrei avuta un'altra in campo un'altra ancora, dipende... mi sta sfinendo questa argomentazione".

Su Cristiano Ronaldo tutti d'accordo?

"L'Empoli ha disputato una straordinaria gara, la Juve ha mostrato la stanchezza mentale prima che fisica, ha preso diverse ammonizioni, sul gol Acquah sembrava Gerrard e Caputo ha messo i panni di Ronaldo, è normale che danno il meglio nelle gare di cartellino ma alla fine i valori restano quelli, fermo restando che l'Empoli ha giocato una straordinaria gara. Poi stanchezza mentale o fisica, sembra prendere tutti tranne che Ronaldo... che segna il rigore, si prende la palla mi ha ricordato Luca Vialli che contro la Fiorentina in una gara si prese la palla dopo il gol, se la mise sotto il braccio e sembrava dicesse: 'Adesso venite dietro di me che la vinciamo". Questo per dire, Ronaldo non mi sembra mai stanco, anche quando non gioca benissimo è sempre uno step sopra gli altri, gli altri si vedeva che erano in difficoltà. Dybala su tutti, lo stesso Bentancur, mi chiedo perché non abbia giocato Cancelo a meno che stia male... La Juve con Cancelo in campo è un'altra cosa".