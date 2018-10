RMC SPORT - Braglia: "Allibito dall'esonero di Ballardini"

Simone Braglia, ex portiere anche del Genoa, ha parlato così a RMC Sport Live Show dopo il cambio in panchina proprio dei grifoni: "Secondo me il Genoa ha una buona rosa. Rispetto all'anno scorso è una squadra migliore ma sono rimasto allibito dall'esonero di Ballardini. Preziosi stavolta mi ha stupito in negativo. Se dobbiamo fare una considerazione tecnica il Genoa è migliore dell'anno scorso e i punti di quest'anno sono di più della passata stagione. Potenzialmente parliamo di una squadra che potrebbe essere quarto, anche se si sono presi troppi gol sempre rispetto al passato e la difesa è la sempre la stessa. Non credo che sia un problema di portieri e sono perplesso da come arrivano questi gol. Per me è un problema di difesa e di difensori".

Juric adesso da dove dovrà ripartire?

"Juric era stato cacciato via per lo stesso motivo per cui è stato cacciato Ballardini, ovvero che prendeva troppi gol. I giocatori sono sempre gli stessi. E' tutto strano e sono perplesso dalla situazione che si è creata al Genoa".

In questi casi non ci può essere qualcuno che faccia ragionare il Presidente prima di prendere una decisione così netta?

"Sicuramente Preziosi si sarà consigliato con qualche collaboratore ma va anche detto che il Presidente quando decide porta avanti la sua posizione, anche perché i soldi sono suoi".

Piontek ha avuto un grande impatto con la Serie A. Il suo rendimento non sembra un caso...

"Quello che mi lascia esterrefatto è che se guardiamo i suoi gol sono tutti merito suo, non ci sono situazioni esterne. Segna sempre e si fa sempre trovare nel posto giusto al momento giusto. Ho visto pochi giocatori con la cattiveria che ha Piontek. Ha la furbizia di Massaro, poi per paragoni con Van Basten o Batistuta dobbiamo aspettare un po' perché Piontek per ora si è fatto vedere 'solo' nel Genoa. Se continua così siamo di fronte ad un potenziale fenomeno".