RMC SPORT - Braida: "Napoli top club. Denis Suarez? Giocatore importante"

Fonte: Dagli inviati Marco Frattino e Lorenzo Marucci

© foto di Marco Conterio

Ariedo Braida, dt del Barcellona per il mercato estero, ha parlato a RMC Sport a margine del premio 'Football Leader': "Ancelotti non ha bisogno di presentazioni. Ha dimostrato ciò che sa fare in giro per il mondo. Credo sia l'uomo giusto per ridurre il gap del Napoli con la Juve. Mercato? E' importante anche quello... fare i miracoli è complicato. Ancelotti però porterà esperienza. Il Napoli se riuscirà a fare qualche acquisto di primo piano lo aiuterà a provare a vincere. Come può crescere il Napoli? Conosco De Laurentiis, il Napoli oramai è ai livelli delle squadre di elite in Europa. Ha creato una base per raggiungere risultati ancora più importanti. Giuntoli e De Laurentiis sanno benissimo cosa fare. Trattative Napoli-Barcellona? Qualcuno da noi uscirà... ma è molto complicato parlarne adesso. Denis Suarez? E' un giocatore importante e un bravissimo ragazzo, è importante anche questo aspetto oggi".