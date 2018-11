RMC SPORT - Branchini: "Marotta-Inter? Non credo sia così probabile"

Giuseppe Marotta all'Inter? Nel corso del Live Show di RMC Sport, ne ha parlato il noto agente Giovanni Branchini, noto conoscitore delle vicende del calcio italiano: "Io non ho accesso a stanze segrete, posso solo esprimere un parere. E credo che non sia così probabile come qualcuno abbia voluto far credere. Anzi, se conosco Marotta penso che la cosa non gli abbia fatto neanche piacere: quando queste voci sono infondate credo che gli diano fastidio. Io penso che l'Inter abbia un gruppo di dirigenti molto bravi, che mi risulta abbiano legato molto con il nuovo giovane presidente. I risultati gli danno ragione: un ingresso importante come quello di Marotta andrebbe a scalfire degli equilibri. Poi parliamo di un fuoriclasse: un posto per Marotta dovrebbe esserci in qualsiasi club e anche in Federazione. Ma non penso che l'Inter abbia l'esigenza di toccare degli equilibri che stanno funzionando".