RMC SPORT - Branchini: "Modric-Inter, impossibile dopo l'addio di CR7"

© foto di Emiliano Crespi

Nel corso della lunga intervista concessa a RMC Sport, Giovanni Branchini si è anche soffermato sul mancato arrivo di Luka Modric all'Inter. "Devo dire che Ausilio in privato mi ha sempre detto che sarebbe stato impossibile perché c’era il precedente di Cristiano Ronaldo. Se lui non avesse lasciato Madrid sarebbe potuta andare diversamente. L’Inter ci ha provato perché aveva la totale disponibilità del giocatore a trasferirsi a Milano. A volte ci si devono prendere dei rischi. Se si potrà riaprire a gennaio? Non credo. Mi sembrerebbe strano. E’ giusto sostenere il movimento italiano ma non dobbiamo neanche raccontare troppe storie".