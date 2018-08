RMC SPORT - Branchini: "Pastore non è un grande acquisto per la Roma"

© foto di Emiliano Crespi

Giovanni Branchini ha parlato, nel corso dell'intervista a RMC Sport, anche dello sbarco di Javier Pastore alla Roma. "Pastore è un ragazzo fantastico ma non è un grande acquisto perché da anni è un giocatore di secondo piano. Dobbiamo raccontare la verità fino in fondo. Spero che questo rilancio del calcio italiano non faccia dimenticare il lavoro di cui c'è bisogno nel nostro movimento. Da anni non vediamo un campione con la C maiuscola italiano”.