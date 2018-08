RMC SPORT - Branchini: "Vidal non è mai stata prima scelta dell'Inter"

© foto di Emiliano Crespi

Lunga intervista a Giovanni Branchini sulle frequenze di RMC Sport, l'agente ha parlato anche di Arturo Vidal e del suo passaggio al Barcellona. "Il nostro mondo ha bisogno di equilibrio e non di eccessi. Sapevo che Vidal non era la prima scelta dell’Inter che aveva il sogno Modric in sospeso. Non si potevano muovere per chiudere Vidal e non potevano dire al giocatore che era la seconda opzione. In questa fase di attesa è comparso il Barcellona e a loro non si dice mai no”.