RMC SPORT - Bressan: "Paquetà ha grandi qualità, ricorda Pastore"

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, Mauro Bressan, ex prodotto del settore giovanile milanista, ha parlato così del probabile arrivo di Lucas Paquetà al Milan: “Se Leonardo si è mosso non credo ci siano dubbi sul giocatore. Ha grandi qualità, ricorda un po’ Pastore. È chiaro che ha solo 21 anni e quindi ha tante montagne da scalare in Italia. Una delle certezze di questo Milan è il 4-3-3, la squadra gioca bene, le catene sulle fasce funzionano molto bene. A gennaio, quando arriverà Paquetà, magari Gattuso potrà cambiare qualcosa o adattarlo da esterno d’attacco e da mezzala. Non credo che Rino stravolgerà il Milan dopo il suo arrivo, è più probabile che lo adatterà al 4-3-3. Tanti giocatori che arrivano dall’estero hanno bisogno di tempo per adattarsi al nostro campionato. Gattuso lo vedrà, lo adatterà e vedrà dove impiegarlo”.