Massimo Briaschi, ex giocatore, all'evento "Libero d'Autore" dedicato a Gaetano Scirea ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport: "Le emozioni sono tante perché essere ad un evento del genere ti tocca dentro perché Scirea è stato un mio compagno di squadra e il suo ricordo è lo stesso nonostante siano passati tanti anni. L'addio di Buffon alla Juve? Andrà avanti giocando altrove e solo dopo affrontare la vita lontano dal campo. Il futuro di Lasagna? Vediamo. Kevin anche quest'anno ha fatto molto bene, arrivando a 12 gol nonostante la stagione difficile dell'Udinese. Maggio e il Napoli? Il club prima dovrà pensare al tecnico e solo dopo parleremo con la dirigenza per capire quale sarà la soluzione migliore per entrambi".