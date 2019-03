RMC SPORT - Brini: "L'Udinese ha sbagliato, doveva aggredire la Juventus"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Fabio Brini, ex portiere dell'Udinese oggi allenatore, ha parlato a RMC Sport Live Show nel corso del secondo tempo di Juventus-Udinese: "Non è questo l'atteggiamento giusto per l'Udinese. Contro una Juventus con tante riserve poteva e doveva fare di più perché attendere la Juve non ha senso. L'Udinese doveva provare a fare la partita perché subire così con un atteggiamento rinunciatario non è positivo".

Questo era il momento migliore per affrontare la Juventus?

"Io avrei aggredito la Juve perché nella squadra di Allegri quando viene aggredita si creano dei problemi invece l'Udinese non ha giocato con l'atteggiamento di chi deve fare punti".

La chiamata con la nazionale argentina di Musso è meritata?

"L'Argentina ha dei problemi a livello di portieri ma riguarda tutto il Sud America. Non so fino a che punto Musso possa essere l'ideale per la nazionale argentina. Può essere un buon portiere ma deve crescere molto".

Che pensa della stagione di De Paul?

"La sua pausa dura da qualche mese. E' un giocatore importante ma dovrebbe giocare più per la squadra che per sé stesso. Spesso vuole determinare da solo quando invece avrebbe bisogno dei compagni".

Che pensa dell'ultimo periodo della gestione Pozzo?

"Le stagioni in cui hanno scoperto giocatori importanti hanno fatto ottimi campionati. Da qualche anno però non riescono a essere protagonisti come in passato. Guardando la formazione di stasera non si vede un italiano e questo mi preoccupa ma non riguarda solo l'Udinese".

Per quanto riguarda questa Serie B che idea si è fatto?

"Rispetto agli altri anni in questa stagione non fare risultato per un paio di partite ti fa scendere in zone preoccupanti. Il bello di questo campionato è che fino alla fine sarà tutto aperto. Dovrebbe essere sempre così il campionato".

Lei ha allenato Gagliolo che ora gioca nel Parma. E' arrivato in A a 29 anni perché?

"Forse perché la consapevolezza di poter fare certe cose arriva più tardi. Oggi a 18 anni sei già in Serie A ma anche a 28-29 anni può essere il momento giusto. Gagliolo è un bravissimo ragazzo e quando scende in campo ha la cattiveria giusta e al Parma farà comodo anche in seguito".