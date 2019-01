RMC SPORT - Brini: "Milan con Piatek ha qualcosa in più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Brini, ex portiere anche dell'Udinese, a RMC Sport Quelli della Notte: "Piatek è un giocatore che effettivamente ancora non si conosce bene quindi prevedere i suoi colpi non è facile. Sta dimostrando che ha tutte le qualità e le caratteristiche per diventare un giocatore importante. Il Milan con lui può avere qualcosa in più. Higuain aveva perso l'entusiasmo necessario per far bene. Piatek è giovane e dobbiamo dargli tempo di crescere".

Cosa pensa di Quagliarella, un talento incredibile?

"Questo dimostra la serietà del ragazzo. Per Quagliarella il calcio è la sua vita e per questo dà sempre tutto sé stesso, in allenamento e in partita. Questo è il paragone che dovremmo sempre fare: il giocatore deve sempre dare tutto quando scende in partita. Questi sono gli esempi giusti".

L'Udinese quanto rischia di retrocedere?

"Questa situazione mi dispiace molto, soprattutto perché anche nell'Udinese ci sono pochissimi italiani. Rischia molto perché anche il cambio di allenatore non ha dato quello che ci si aspettava e allora bisogna analizzare la situazione e capire che anche i giocatori forse non sono adatti al campionato".