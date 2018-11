RMC SPORT - Bruni: "Immobile segnerà ancora, Tonali ha qualità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La crescita di Tonali, le prestazioni di Immobile e il campionato della Fiorentina. Questi e molti altri sono stati i temi trattati da Luciano Bruni, allenatore ed ex giocatore, su RMC Sport durante il 'Live Show'.

Ci descrive Tonali?

"Ha delle buone qualità, è un centrocampista moderno ed è cresciuto anche a livello fisico. Se gioca titolare in B a quest'età un motivo c'è. È un regista che se c'è la possibilità cerca di arrivare al tiro e all'inserimento. Verrati e Jorginho sono maestri in quel ruolo. Il paragone con Pirlo? Ancora ne deve passare di tempo".

Ha allenato anche Immobile nella Juventus, che ne pensa delle difficoltà che sta trovando in Nazionale?

"Con la Lazio gioca in un modo diverso, ci sta che trovi delle difficoltà. Sente la porta, li ha sempre fatti i gol, ha il senso della rete. Ci prova sempre e se non è oggi è domani che segni. L'importante è arrivarci davanti il portiere, quindi non mi preoccupa Immobile: continuerà a segnare".

Sulla Fiorentina:

"Pioli sta facendo un grandissimo lavoro, la Fiorentina si sta rinnovando. Ha dei giocatori giovani ed è una squadra che gioca a calcio, a me piace vederla e mi piace la politica della società viola. A parte qualche pareggio di troppo, la Fiorentina si è sempre comportata bene in questo campionato".

Sull'Hellas Verona:

"Il campionato di B è difficile e lungo, a volte si comincia in un modo e si finisce in un altro. Il Verona è una grande squadra, ha le qualità per arrivare fino in fondo e vincere. Nel calcio però non si gioca da soli, bisogna sempre tenere in considerazione la forza degli avversari".