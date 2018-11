RMC SPORT - Bruni: "Tonali giocatore moderno. E' cresciuto a livello fisico"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Bruni, allenatore ed ex giocatore, su RMC Sport durante il 'Live Show' ha parlato anche del gioiellino Tonali: "Ha delle buone qualità, è un centrocampista moderno ed è cresciuto anche a livello fisico. Se gioca titolare in B a quest'età un motivo c'è. È un regista che se c'è la possibilità cerca di arrivare al tiro e all'inserimento. Verrati e Jorginho sono maestri in quel ruolo. Il paragone con Pirlo? Ancora ne deve passare di tempo"