RMC SPORT - Bruno Barbieri: "L'Inter deve trattenere Icardi"

Il noto chef Bruno Barbieri, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi: "Stasera parte l'ottava stagione di Masterchef. La ricetta del programma è quella di sapersi rinnovare e migliorare di stagione in stagione. I concorrenti poi fanno la differenza. Già da questa sera vedremo dei grandissimi piatti con concorrenti molto preparati. Anche noi abbiamo dovuto alzare l'asticella. Quest'anno vorremmo fare un Masterchef ancora più rivolto alla cucina e per questo abbiamo fatto una grande selezione".

Masterchef ha portato tra i giudici Giorgio Locatelli?

"E' un giudice fantastico, tecnicamente è uno chef molto preparato e ha dato quel tocco in più che serviva dopo sette edizioni del programma. Ha internazionalizzato questa edizione di Masterchef. Le cucine non saranno solo quelle nazionali ma metteremo alla prova i concorrenti anche con altre cucine. Punteremo a contaminare la cucina italiana con altre e così capiremo ancora meglio la preparazione dei partecipanti".

Il calciatore Bruno Barbieri?

"Mi sono divertito molto perché il calcio è stata l'altra mia grande passione. Giocavo mezzala sinistra. Non segnavo molto ma facevo segnare molto, riuscivo a leggere bene le partite. Il calcio è una cosa bellissima. Io tifo per l'Inter e per il Bologna e domenica c'è un derby pazzesco tra SPAL e Bologna. Voglio vedere undici leoni rossoblu perché il Bologna deve assolutamente vincere".

Cosa pensi della situazione di Icardi?

"Se sono bravi bisogna pagarli. Se Cristiano Ronaldo guadagna certe cifre deve prenderle anche Icardi ma nel calcio siamo arrivati a livelli assurdi. Icardi è un bravissimo giocatore e l'Inter deve trovare il modo per tenerlo perché la squadra ha bisogno di lui. Speriamo che sia attaccato alla maglia e poi per uno come lui due milioni di euro in più o in meno a stagione cambiano davvero poco".

C'è uno sportivo a cui vorresti preparare un piatto?

"Vorrei organizzare due cene una per l'Inter che vince e una per il Bologna che riesce a salvarsi".