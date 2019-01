© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il ko subito dal suo Benevento, il tecnico sannita Cristian Bucchi ha commentato così la sconfitta patita a San Siro contro l’Inter in Coppa Italia: “Risultato un po' pesante anche per quello che si è visto. Come prestazione sono contento, abbiamo messo in difficoltà l'Inter che è una squadra di grandi campioni. Giocare a porte chiuse fa un brutto effetto, sembrava un'amichevole: anche per i nostri tifosi mi spiace che per qualche persona che è andata fuori dagli schemi han pagato in tanti. Speriamo che in futuro le cose possano cambiare in meglio. Contro squadre di questo livello è fondamentale tenere la partita in equilibrio, ma col rigore dopo un minuto non è stato possibile. Peccato per l'occasione di Tello, il rammarico sono i gol subiti a fine tempo: perdere 4-2 sarebbe stato più giusto. Lautaro? E' un giocatore importante, un top assoluto. Ha esperienza, gioca in un campionato difficile come quello italiano che penso possa completarlo".