RMC SPORT - Bucciantini: "Ammiro De Rossi. Mercato? Scelta sbagliata"

Ospite come ogni giovedì di RMC Sport, Marco Bucciantini di Sky Sport ha analizzato in diretta i temi più caldi di giornata:

Un commento sulla proroga del calciomercato al 31 gennaio:

"Non mi piace questa scelta, mi sembrava che per la prima volta avessimo preso una decisione sulla nostra realtà chiudendo il mercato prima dell'inizio del campionato. Era una parvenza di serietà, ora l'Italia ha perso il ruolo di protagonista e torna a essere gregaria".

Su Gravina:

"La direzione di Gravina mi piace, anche la sua biografia e il suo linguaggio. Si devono vincere alcune resistenze politche che sono ovunque".

De Rossi ha ammesso di voler far l'allenatore, anche se crede che un tecnico faccia troppe interviste...

"Le televisioni ti danno tanti soldi, ti permettono di comprare i giocatori. Sarebbe interessante però intervistarlo, ho un'ammirazione enorme per De Rossi e per il suo modo di porsi, anche se in passato ha fatto anche i suoi errori. Le parole che ha detto oggi gli fanno onore, per un giocatore della sua età la cosa più difficile è rendersi conto a che punto si è".

Su Mourinho:

"Ha spinto il calcio a un livello che poi gli è tornato contro. A Manchester ha fatto il massimo, era inferiore a tante altre squadre: come risultati non avrebbe potuto fare meglio. Il problema è che con la sua comunicazione ha alzato le aspettative che ha poi deluso. Intende il calcio in modo troppo esasperato. Ora sarà difficile riproporlo".