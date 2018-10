RMC SPORT - Bucciantini: "Immobile-Italia? Non so se limite mentale o tattico"

L’opinionista di RMC Sport e Sky Sport, Marco Bucciantini, nel corso del Live Show, ha parlato delle difficoltà di Ciro Immobile con la maglia dell'Italia: "È il capocannoniere della Serie A, un campionato in cui ci sono Dzeko, Icardi e Higuain. Manca il suo spessore in Nazionale, non so se sia un limite tattico o mentale. Forse viene esaltato tanto dal gioco della Lazio. Immobile sa anche entrare bene in corsa, con i biancocelesti, magari in Europa League, quando subentra fa sempre bene”.