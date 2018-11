RMC SPORT - Bucciantini: "Italia con un'identità. Il centravanti si adatterà"

Marco Bucciantini di Sky Sport in diretta su RMC Sport ha analizzato il momento dell'Italia dei Mancini:

Sull'accordo tra la UEFA e l'ECA potrebbe nascere una nuova competizione europea sul modello della Nations League, con promozioni e retrocessioni...

"Diventerebbe un campionato d'Europa, ma non ne capisco l'utilità. Ci sono già la Champions e l'Europa League. Non capisco perchè dobbiamo andare contro una storia e una cultura, va bene quello che c'è, non manca nulla nel mondo del calcio. Si toglierebbe significato anche ai campionati, che sono belli. Lasciamo la gente partecipare, portare la propria passione nel calcio".

Cosa c'è di positivo in quest'Italia?

"Se il 2020 sarà un anno positivo, è perchè è successo qualcosa in questi mesi. All'Italia mancava il gioco, Mancini glielo sta dando: ha avuto il coraggio di mettere insieme i più bravi a giocare, i più tecnici. Di solito in Nazionale si percorre un'altra strada, magari accanto a un giocatore di qualità si preferisce mettere uno più fisico".

Il problema del centravanti?

"A tutti i centravanti che abbiamo piace giocare in un modo non coerente con il modo di stare in campo del resto del gruppo, ma questa bella identità degli azzurri non va cambiata. Questa Nazionale ha ritrovato il sangue. L'attaccante che vorrà entrare in questa squadra, si dovrà adattare e se è forte ci riuscirà altrimenti vorrà dire che non sarà all'altezza".

Barella?

"Mi emoziona per il suo stile e per il suo talento".

Sul Pallone d'Oro:

"Sono contento che ci sia la liberazione dal sequesto di questo premio, negli ultimi anni hanno vinto sempre Messi e Ronaldo. Non deve vincerlo sempre il più grande calciatore, ma i giocatori più bravi. Io tra i finalisti di quest'anno ci avrei messo anche Hazard, ma se i candidati sono questi il premio andrà a Modric. Mbappè ancora non è da Pallone d'Oro".