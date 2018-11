RMC SPORT - Bucciantini: "Lotito illuminato. Simeone impaurito"

Marco Bucciantini a margine Premio Viareggio Sport Gherardo Gio ha parlato a RMC Sport: “Pioli e Lotito? Sono premi meritati perché hanno dato un po’ di misura al calcio. Lotito a volte viene mal giudicato perché il tifoso vuole sempre crescere e si veniva da una Lazio fortissima, ma quella stagione non è finita benissimo. Lotito ha costruito con un occhio al bilancio e uno alla crescita. E’ un presidente che si potrebbe anche definire illuminato per quello che ha fatto, cercando sempre di migliorare la squadra. Pioli l’ho sempre difeso, è un allenatore capace che sa stare nel calcio. Adesso ha la squadra più giovane d’Europa e la fa giocare come una squadra matura. Io però vorrei una Fiorentina più coraggiosa”.

Ti aspettavi di più da Pjaca?

“Tecnicamente è guarito da tempo ma anche in Germania nonostante i gol non ha giocato spesso. Alla Fiorentina è finito per allenarsi ma la Fiorentina non può allenare i giocatori. Mi aspettavo di più perché del vero Pjaca vediamo solo dei momenti”.

Che ne pensi del momento di Simeone?

“Gli manca un po’ di visione quando parte in contropiede, a lui come a tutta la squadra. Manca qualcosa nell’ultimo passaggio a tutto il reparto. Il più bravo è Chiesa che a volte fa tutto da sé. E’ in una crisi di convinzione, non vince i duelli e si sente in difficoltà. Ha paura di sbagliare e se non sei tanto bravo questo ti fa sbagliare ancora di più e infatti Simeone fa errori anche banali. Se vuole avere un posto nel calcio si tira fuori da questa situazione”.

Porteresti Veretout più avanti?

“Veretout ti garantisce tiri e inserimenti che per esempio Gerson non sa fare. Veretout è il più bravo di tutti a dominare la palla e la zona ed è davanti alla difesa per quello, io però lo riporterei più avanti perché la Fiorentina ha bisogno di lui più avanti”.

Nazionale, come giudichi il pareggio contro il Portogallo?

“Mancini è stato coraggioso a fare delle scelte. Per un anno e mezzo abbiamo visto un’Italia che non giocava a calcio adesso invece ci sono delle idee interessante. Nelle ultime partite abbiamo visto una squadra anche se manca un centravanti vero. Anche Chiesa quando capiranno come servirlo potrà avvicinarsi alla porta. Mancini ha fatto la squadra ora troverà il gol. L’Italia non segnava perché non giocava, ora intanto giochi”.