RMC SPORT - Bucciantini: "Roma, non c'è idea di cambiare Di Francesco"

Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto sulle frequenze di RMC Sport parlando della Roma, protagonista di altalene difficili da interpretare. "Vittoria sul Cska Mosca concede un po’ di fiato a Di Francesco? Sì, ma non credo che vogliano davvero cambiare. Serve unità e continuità. E’ una squadra che è cambiata tantissimo, ha più soluzioni tattiche, non tutte coerenti. E’ penultima per contrasti fatti vinti e persi. La palla viaggia troppo, quindi le distanze in campo diventano ancor più grandi. Molti giocatori così perdono efficacia. C’è qualcosa di incoerente, ma il lavoro migliorerà, ma non è una squadra semplice da mettere in campo. La Roma comunque è viva in Champions. In campionato no, ma può anche diventare diverso se la Juve va via".