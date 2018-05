RMC SPORT - Buffon: "Pirlo storia del calcio. Inzaghi segnerebbe ancora"

Una stagione faticosa, difficile. Ma alla fine ciò che conta è il risultato. E anche quest’anno il Chievo Verona ha portato a casa la salvezza. Uno dei protagonisti della permanenza del Chievo in Serie A è stato ancora una volta Stefano Sorrentino. Una certezza tra i pali. Esperienza...

Repubblica in prima: "Colpo grosso all'Olimpico: Inter in Champions"

Corriere della Sera - Roma: "Lazio choc, una Champions buttata via"

L'Arena in prima: "Festa Chievo, è ancora Serie A"

La Nuova Ferrara: "SPAL, questa è come uno scudetto"

L'Unione Sarda in prima: "Cagliari, è la vittoria del cuore"

Gazzetta: "Manita Milan. In EuroLeague dalla porta principale"

Anche Gianluigi Buffon , ormai ex portiere della Juventus, ha partecipato alla partita di addio al calcio di Andrea Pirlo e a RMC Sport Live Show ha parlato così: “Doveroso onorare Pirlo, ha fatto la storia del calcio italiano. Per organizzare una partita così ci vuole tanta forza di volontà. Inzaghi? Farebbe tantissimi gol anche adesso”.

