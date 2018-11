RMC SPORT - Buffon sulla Juve: "Eravamo già forti l'anno scorso. E ora ha CR7"

Il portiere del Paris Saint-Germain Gigi Buffon in mix zone dopo il pareggio esterno contro il Napoli è tornato a parlare anche della sua ex squadra, la Juventus, elogiandola pubblicamente: "La Juve è la Juve, eravamo già molto forti la stagione passata. Quest'anno ha preso il giocatore più forte del mondo insieme a Messi. Però devo dire la verità: io insieme a Mbappé e Neymar non mi lamento, in allenamento con loro mi diverto non poco".