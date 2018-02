RMC SPORT - Burdisso: "Belotti è fondamentale, tornerà a fare gol"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nicolas Burdisso, difensore del Torino, ha parlato ai microfoni di RMC Sport al termine della sfida pareggiata dai granata in casa della Sampdoria: "La partita ci lascia sensazioni positive. Al di là del risultato e del gol subito all'inizio, abbiamo preparato e interpretato bene la gara. Complessivamente meritavamo il successo, peccato per le occasioni nel finale ma era una partita difficile e questa è la strada da seguire".

Emozioni per il ritorno a Marassi?

"Sono entrato nello spogliatoio in cui sono stato per anni e con me c'erano altri ex genoani, per noi era come un derby. Per noi era uno scontro diretto su un campo difficile. Bella gara".

L'obiettivo è sempre l'Europa League?

"Noi non ci siamo mai nascosti, l'obiettivo è l'Europa e vogliamo raggiungerlo. La partita di oggi era importante perché la Samp è sopra di noi, con questa squadra e questa rosa dobbiamo provarci".

Tu e Quagliarella siete ancora protagonisti in Serie A. Qual è il segreto?

"Nel calcio l'età non conta, lo abbiamo visto con Del Piero, Zanetti, Totti e Maldini. Se stai bene giochi sempre, al di là dell'età. Questo è il bello del calcio, non ci sono raccomandati e gioca solo chi sta bene. Mi trovo bene qui, stiamo facendo una buona stagione, soprattutto nelle ultime partite".

Quanto è importante Belotti per il Torino?

"Il suo rientro è importantissimo, è un giocatore che assicura 15-20 gol ed è stato sfortunato. Per noi è fondamentale, ha avuto occasioni questa sera ma tornerà a segnare presto".