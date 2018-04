RMC SPORT - Butragueno: "Grande Juve al Bernabeu. Buffon? No comment"

Fonte: dall'inviato a Nyon, Gaetano Mocciaro

Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, ha parlato a RMC Sport dopo il sorteggio di Champions col Bayern Monaco, tornando anche sulle parole di Buffon e le polemiche successive alla gara con la Juve: "Sarà una bella partita per i tifosi, contro una squadra abituata a vincere e con uno spirito offensivo. E' una delle migliori partite del mondo, sarà difficile ma ci prepareremo al massimo. Il nostro è stato un cammino difficile, ma abbiamo già dimostrato di avere giocatori in grado di farcela. E' una bella sfida, abbiamo motivazione massima, siamo felici di essere ancora qua. Il fatto di aver giocato 8 semifinali consecutive dice molto sui giocatori che abbiamo. Siamo sempre competitivi. Ripeto, sappiamo che sarà dura perché loro hanno una grande squadra con grandi giocatori in ogni reparto. Vogliamo sfruttare questa opportunità per arrivare in finale. Dovremo prepararci bene perché saranno due partite totalmente alla pari. Buffon? Abbiamo grande rispetto per la Juve che è un grande club con cui abbiamo un ottimo rapporto. Ha fatto una partita fantastica, sono poche le squadre che possono fare una cosa del genere al Bernabeu e questo la dice lunga sui suoi giocatori. Abbiamo grande rispetto per Buffon, per la sua carriera e per ciò che ha dato al calcio. Sulle sue dichiarazioni però non abbiamo niente da dire".