RMC SPORT - C. Esposito: "Deluso dalla Roma. Spalletti demoralizzato"

© foto di Federico De Luca

Carmine Esposito, ex calciatore anche dell'Empoli, a RMC Sport Live Show ha parlato al termine di Roma-Empoli: "Pensavo che l'Empoli riuscisse a portare a casa dei punti perché ho visto una brutta Roma, lenta e con tantissimi problemi. E' mancato solo il colpo finale. La Roma mi ha deluso e l'Empoli poteva davvero fare risultato".

Zona salvezza, l'Empoli ha solo un punto di vantaggio sul Bologna. Quante possibilità ha la squadra di Iachini?

"Il Bologna con Mihajlovic ha messo una marcia in più. Ho visto un gran Bologna domenica, una squadra in salute e motivata. L'Empoli deve guardare più a SPAL e Udinese perché il Bologna ora ha davvero una marcia in più".

L'Empoli rischia di pagare la fragilità difensiva?

"Quest'anno sta subendo tantissimi gol e per salvarsi occorrono due cose: un paio di attaccanti da 10 gol e una difesa che non prende gol. Quest'anno l'Empoli farà fatica fino alla fine. Il Bologna invece ha trovato una quadratura dietro mentre non riesce a fare gol. Spero che alla lunga l'Empoli possa giocarsela anche con il Bologna. Pensavo che Cagliari e Parma potessero essere invischiate nella lotta salvezza ma ora ci sono quattro o cinque squadre che lotteranno fino alla fine".

Quanto ha sbagliato l'Empoli nel non confermare Alfredo Donnarumma?

"Donnarumma è stato un giocatore straordinario per l'Empoli e non capisco il perché di quella scelta. Secondo me si sono indeboliti con questa cessione e sono certo che Donnarumma avrebbe fatto molto bene anche in Serie A. Poteva essere l'arma in più per fare qualche punto in più".

Traorè e Rasmussen ancora una volta in panchina. Che ne pensi?

"Ha inciso il fatto che siano già stati ceduti alla Fiorentina. Io sono contro alle cessioni di giocatori a metà stagione, specialmente nel caso dell'Empoli che ogni anno lotta per salvarsi. Traorè ha margini di miglioramento molto importanti. E' un dispiacere vederli entrambi in panchina".

Da ex giocatore della Fiorentina che pensi delle parole di Pioli sul futuro?

"Del suo addio avevo già sentito qualche tempo fa da alcuni amici. Pensavo che la Fiorentina potesse fare un campionato puntando molto in alto specie dall'arrivo di Muriel. Firenze merita di stare ogni anno tra le prime cinque posizioni, lo merita questa piazza".

Federico Chiesa ha bisogno di un altro anno a Firenze o è già pronto per una big?

"Sta dimostrando di essere un grandissimo talento anche per l'Italia. A fine campionato può andar via anche perché penso che la Fiorentina cambierà tanto a fine stagione. Chiesa merita un palcoscenico ancora più importante".

Come vedi il tuo amico Spalletti dall'esterno?

"Ha perso un pochino il suo carisma. E' molto riflessivo e pensa molto a quello che si dice intorno. Non è più lo Spalletti che conoscevo io, lo vedo un po' demoralizzato. Secondo me avrebbe bisogno di cambiare aria, è arrivato alla frutta. Lo vedo molto stanco".