RMC SPORT - Cabrini: "Juventus, non mi aspettavo questa rimonta"

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuto Antonio Cabrini: “Spinazzola? Ha 26 anni, è chiaro che a quell’età quando sei in mezzo a tanti campioni come quelli della Juventus apprendi più facilmente. E poi c’è l’incoscienza che come diceva Allegri ti porta a fare delle prestazioni importanti. Non era una partita facile, era la prima di Champions. Se può diventare come me? Secondo me è nel pieno della carriera, della sua esplosione sia fisica che tecnica. Rimaniamo con i piedi per terra, molto spesso mi hanno chiesto di altri giocatori che poi si sono persi. Non condizioniamo i giocatori con i paragoni. Devono cercare di dare il massimo sul campo senza pensare al resto. Lasciamo giocare loro la loro carriera. Molta gente sembra che si sia accorta solo ieri di Spinazzola, si dimenticano che ha fatto delle grandi stagioni all’Atalanta”.

Ti aspettavi questa rimonta? “No, sinceramente no. Non mi aspettavo in questa maniera. Avevo immaginato una partita complicata e difficile per la Juventus, che invece ha fatto la partita perfetta. Ero preoccupato dall’avversario che era forte fisicamente, che ha tre-quattro elementi importantissimi. Meno male che gli sono mancati i due terzini, questo succede nel calcio, ma meglio per noi. Gli allenatori spesso sul 2-0 si chiudono, invece Allegri ha messo dentro Kean, ha avuto una grande mentalità. Ieri si è visto il carattere di questa squadra, il DNA bianconero. È una squadra che non muore mai e questo ti porta a fare grandi prestazioni”.