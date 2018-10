RMC SPORT - Cabrini: "Mancini considera tutti. Anche all'estero"

© foto di Federico De Luca

Quest’oggi, nel Maracanà di RMC Sport, è intervenuto Antonio Cabrini. L’ex difensore della Juventus, Campione del Mondo con l’Italia nel 1982, è tornato sulle scelte del c.t. Roberto Mancini, per poi lasciarsi andare ad alcune considerazioni sulla Serie A. Queste le sue parole:

Convocati Giovinco e Piccini. Segnale importante per chi gioca all’estero?

“E’ giusto dare l’adeguata evidenza anche ai ragazzi italiani che giocano in campionati stranieri, compresi quelli di caratura minore rispetto alle leghe europee come la MLS americana. E’ bello constatare che ultimamente sono stati convocati tanti giocatori che non fanno parte dello zoccolo duro della Nazionale, ciò è sinonimo di attenzione verso tutti”.



Ti rivedi in qualche terzino in particolare?

“Il gioco del calcio è cambiato rispetto ai miei tempi, il ruolo di terzino ormai è completamente diverso e viene interpretato con tutt’altra concezione. Una volta nessuno veniva impostato a questo tipo di ruolo, la propensione a entrambe le fasi era qualcosa che avevi dentro”.

Caratteristiche che riportano al profilo di Joao Cancelo…

“Il portoghese sta facendo molto bene e ha la possibilità di crescere ancora in un grande club come la Juventus. Gli consiglierei di curare di più la fase difensiva, possono capitare le giornate complicate e giocatori che ti creano grossi problemi e in quel caso saper difendere e resistere è fondamentale”.

Un giudizio su Calabria?

“E’ giovane, deve ancora crescere molto. La scorsa stagione, forse, è stato fin troppo responsabilizzato e ciò ha fatto si che il trend del suo rendimento fosse troppo altalenante. Davide deve trovare equilibrio e continuità”.