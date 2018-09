RMC SPORT - Cagliari, Andreolli: "Bella emozione tornare titolare qui"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

Marco Andreolli, difensore del Cagliari e grande ex della sfida contro l’Inter, ha commentato in zona mista il ko subito contro i nerazzurri: “È stato bello tornare titolare, una bella emozione e una buona partita. Sono mancati i tre punti, con un po’ di precisione in più si poteva mettere in difficoltà questa Inter. Torniamo a casa con zero punti, dobbiamo pensare alla gara contro il Bologna che sarà fondamentale. Rivedremo quello che abbiamo sbagliato per capire cosa possiamo migliorare e quello che di buono abbiamo fatto. Non volevamo riscattare la gara contro la Samp, quello è stato un episodio sfortunato per me, ma non avevo quello in testa. Mi spiace aver causato quel rigore. Il campo mi mancava come manca a tutti, io lavoro ogni giorno come i miei compagni. Stiamo lavorando bene, quando c’è la possibilità devo dare il mio contributo come fanno tutti. Il mister fa le sue scelte, se non avesse avuto fiducia non mi avrebbe fatto giocare. Stavolta ha scelto me e sono contento della fiducia. Devo continuare a lavorare per gli obiettivi del Cagliari”.