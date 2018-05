RMC SPORT - Cagliari, Barella: "Vittoria meritata. Nazionale? Sarebbe bello"

Fonte: Dalla nostra inviata, Luciana Magistrato

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella, intervistato da RMC Sport, ha parlato così dopo la vittoria con la Fiorentina: "A livello morale la partita più importante per noi è stata quella con la Roma. Abbiamo dimostrato di essere una squadra ancora viva, nonostante tutti ci dessero per morti. Non siamo ancora salvi, ma questi tre punti sono importanti e siamo felici. E' stata una settimana difficile, ma non avevamo niente da perdere e dovevamo dare tutto. Nervosismo? Sono cose che succedono nel calcio, ma rimangono in campo. Tifosi? Ci hanno caricato tutta la settimana e anche oggi. Sono importantissimi per noi, ci danno una grossa mano. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita. Ora vogliamo battere in casa l'Atalanta e festeggiare insieme a loro. Fiorentina? E' una grande squadra, oggi ci prendiamo tutti i meriti noi per aver messo in difficoltà i viola. Abbiamo sbagliato anche diversi gol. Non credo che la Fiorentina debba rimproverarsi niente, i meriti sono tutti del Cagliari. Nazionale? Io sono un giocatore dell'Under 21, ma è chiaro che non rifiuterei la convocazione con la Nazionale maggiore per le prossime amichevoli. Sarebbe bellissimo, ma adesso sono concentrato solo sulla salvezza col Cagliari. Astori? Era una grandissima persona e un grandissimo giocatore, un grande compagno. Dispiace tanto. Il muro del Franchi fa venire i brividi, la Fiorentina entra sempre in campo nel suo ricordo e questa è una cosa bellissima che unisce due squadre. Chiesa? E' fantastico, un bravo ragazzo con grande umiltà. Ha i piedi per terra e farà una carriera importante".