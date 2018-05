RMC SPORT - Cagliari, Ceppitelli: "Ora la salvezza è nelle nostre mani"

Fonte: Dalla nostra inviata, Luciana Magistrato

Il difensore del Cagliari Luca Ceppitelli, intervistato da RMC Sport, ha parlato così dopo la vittoria di Firenze: "Quella dei genitori di Astori è sempre una presenza gradita, li ringraziamo. Sono venuti a trovarci in ritiro prima della partita. Salvezza? Non possiamo fare calcoli, ma adesso la salvezza è nelle nostre mani. Ci aspetta un'altra finale contro l'Atalanta e lavoreremo in settimana come se non fosse successo nulla oggi. Rissa? La battaglia è finita lì, finisce sempre in campo. Vittoria? Sapevamo che ci aspettava una gara difficile e che dovevamo fare la partita perfetta. Credo che ci siamo riusciti e complimenti a noi per averci sempre creduto. Veretout? Capisco il nervosismo, può capitare e per me è finita lì. L'entrata di Veretout però non è ammissibile, si rischia di far male a qualcuno".