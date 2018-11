RMC SPORT - Cagliari, Ceppitelli: "Ripartiamo da qui. Barella? Ce lo teniamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il piedi di Benatia ha cambiato la partita?

"Abbiamo avuto un'occasione importante alla fine della gara per riacciuffarla, c'è un pizzico di rammarico ma la consapevolezza che ce la siamo giocata contro una grande squadra. Siamo andati due volte in svantaggio ma non ci siamo mai persi d'animo e questo credo che sia l'aspetto più positivo.

Come si fa a difendere contro CR7?

"E' difficile ma il problema è che non c'è solo Cristiano Ronaldo. Sono tutti degli ottimi attaccanti e dei campioni, abbiamo fatto una partita di squadra, ero quella la cosa importante e che ci siamo detti tutta la settimana, di rimanere uniti e giocare l'uno per l'altro. Questo abbiamo fatto e questo era l'unico modo per fare una partita come questa".

Si può ripartire da questa prestazione?

"Assolutamente sì, ci siamo detti prima della partita che dovevamo rimanere in gara qualsiasi cosa sarebbe potuto succedere. Ci sta contro la Juve passare in svantaggio ma noi siamo stati bravi a tener botta, a rispondere con le nostre armi, siamo riusciti a riacciuffarla, peccato che con un po' di sfortuna siamo andati subito in svantaggio, poteva abbatterci quella cosa ma siamo stati bravi a non mollare".

Avete espresso anche un ottimo calcio?

"Noi ci proviamo. Proviamo sempre a giocare la palla, non è facile contro una squadra come la Juve nel loro campo, bisogna farsi forza di questo, sappiamo che possiamo farlo, non bisogna smettere e continuare sulle cose positive che ci sono state in questa partita".

Barella dall'altra parte lo avresti visto bene?

"Io lo vedo bene con noi, fino a che è con noi sono contento e ce lo teniamo stretto".

I programmi di questo Cagliari?

"Il nostro programma è sempre la salvezza, vogliamo raggiungerla prima dello scorso anno, poi quello che sarà vedremo ma pensiamo alla salvezza che sappiamo che non sarà facile".