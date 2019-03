© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari che ha propiziato il primo vantaggio dei sardi sull'Inter, nel dopo gara ha parlato in zona mista anche ai microfoni di RMC Sport: "E' una vittoria importantissima per noi e per questo campionato. Avevamo bisogno di questi punti per il morale e per dar forza al lavoro che stiamo facendo. Nei momenti di difficoltà abbiamo sempre tirato fuori il carattere e oggi abbiamo portato a casa una vittoria fondamentale. Potevamo chiuderla prima per stare più tranquilli, dobbiamo imparare anche a migliorare queste situazioni e le prossime volte andranno meglio. Va dato atto a questo Cagliari di lavorare sempre al massimo, non abbiamo mai mollato nonostante tutto e questi risultati arrivano per questo. Bologna sarà anche più importante di questa gara contro l'Inter perché per noi sarà uno scontro diretto e sarà fondamentale portare a casa dei punti, possibilmente tre. Questa vittoria ci dà gioa immensa perché l'abbiamo cercata e voluta fortemente".