RMC SPORT - Cagliari, Cragno: "Inter di qualità, abbiamo sofferto tanto"

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, parla così ai microfoni di RMC Sport dalla zona mista a San Siro: "Non è facile quando dopo un minuto e mezzo sei sotto contro squadre che hanno tanta qualità, sanno gestire la partita e farti male. Abbiamo sofferto tutta l'Inter perché ha tanta qualità. L'Inter non ci ha fatto fare la partita che volevamo, vieni a Milano e devi cercare di difenderti bene e sfruttare quelle poche occasioni che hai, ma siamo andati subito sotto ed è diventata difficile. Abbiamo cercato di fare il massimo, magari non ci siamo riusciti ma ci abbiamo provato".