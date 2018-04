RMC SPORT - Cagliari, Dessena: "Dobbiamo reagire e crederci fino alla fine"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Federico Gaetano

Il giocatore del Cagliari Daniele Dessena ha parlato in zona mista dopo il ko patito contro la Sampdoria: “Quello che c’è da dire è che così non va bene, bisogna trovare una soluzione per reagire. Ci mancano tre partite, questa rabbia va trasformata in qualcosa di positivo. Mi assumo le mie responsabilità, se le deve assumere la squadra e basta. Dobbiamo crederci fino alla fine e basta. Da giocatore e da tifoso credo fermamente che ci possiamo salvare. Oggi non è sicuramente la partita da prendere d’esempio, dobbiamo tirare fuori il cuore per la nostra gente, per il Cagliari e per noi stessi. Io ci credo, non voglio far entrare dentro di me emozioni negative, sono sempre stato un ragazzo positivo. In queste tre partite dobbiamo uscire senza poterci rimproverare nulla. È stata una partita in cui dobbiamo farci tutti un esame di coscienza”.