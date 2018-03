RMC SPORT - Cagliari, Giulini: "Tra Joao Pedro e Astori oggi era gara dura"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine di Cagliari-Lazio ha parlato in esclusiva ai microfoni di RMC Sport Tommaso Giulini, presidente del club sardo: “C’è grandissimo rammarico per essere stati raggiunti proprio sul gong. Nonostante l’ingresso di Milinkovic e Felipe Anderson, eravamo riusciti a contenere una squadra che ha tantissima qualità e a non concedere occasioni clamorose a parte quella di Nani nel finale. Anche se devo ammettere che nel complesso della gara il pareggio è il risultato più giusto. Oggi era una giornata particolare dedicata allo struggente ricordo di Davide Astori. La settimana è stata complicata, prima della partita ci sono stati due video molto emozionanti. Per lo stato d’animo dei ragazzi questa era una partita difficile, anche per quanto successo a Joao Pedro. È arrivata invece una grandissima prestazione, nonostante la settimana e la presenza di tanti giovani in campo”. In chiusura proprio un ricordo per l’ex Cagliari: “Per noi è stato molto complicato. Astori è stato il primo ragazzo che ho conosciuto quando sono diventato presidente. I suoi ex compagni come Dessena e Sau hanno passato una settimana tremenda. Ci piacerebbe organizzare qualcosa con la Fiorentina, ne stiamo già parlando. Era un ragazzo pulito e il suo ricordo merita di essere portato avanti in altre occasioni”.