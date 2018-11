RMC SPORT - Cagliari, Joao Pedro: "Fa piacere giocare contro CR7"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’attaccante del Cagliari Joao Pedro ha commentato così in zona mista il ko subito contro la Juventus: “Sicuramente c’è rabbia, siamo riusciti a giocare alla pari con una grande squadra e questo vuol dire tanto. Meritavamo qualcosa di più, peccato. La squadra sta andando bene e se succede diventa più facile per tutti, stiamo crescendo, ma è inutile pensare troppo in là, dobbiamo pensare alle prossime partite. Dobbiamo pensare a fare bene sabato perché lì cambierà la classifica. La squadra sta lavorando bene, è lo specchio di quello che facciamo durante la settimana, ma c’è ancora tanto da fare. Cristiano Ronaldo? Fa piacere, è un grande giocatore, unico, che non si vede sempre. Vederlo da lontano è un conto, giocarci contro fa veramente piacere. Segnare contro la Juve vale sicuramente qualcosa in più”.