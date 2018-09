RMC SPORT - Cagliari, Maran amaro: "Non riusciamo a capitalizzare"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato in zona mista dopo la sconfitta dei suoi sul campo dell’Inter: “Siamo stati in partita fino alla fine, non abbiamo concesso troppo all’Inter. Siamo stati squadra e questo è senz’altro positivo. Forse nel finale abbiamo concesso qualcosa, ma abbiamo fatto la prestazione con qualità, capitalizzando poco per la mole di gioco che abbiamo prodotto. Abbiamo messo anche a tratti sotto l’Inter. Se guardiamo i numeri sicuramente non ci danno ragione, ma se andiamo a vedere le partite le situazioni pericolose le abbiamo create, siamo la squadra che ha preso più pali dopo la Roma. Ci sono momenti in cui gira in maniera diversa, siamo la terza o quarta squadra che ha battuto più corner. Siamo una squadra che lì ci arriva anche se in questo momento capitalizziamo poco. Sono convinto che recuperando dei giocatori questo problema verrà risolto. La squadra comunque gioca nell’area avversaria. Giocavamo contro l’Inter, contro dei campioni, peccato perché abbiamo subito gol al primo tiro in porta. Abbiamo cercato sempre di essere propositivi, secondo me la prestazione oggi c’è stata. Barella? Sta crescendo in maniera notevole, sa interpretare bene i vari momenti della partita. Ha margini di miglioramento enormi e ogni giorno conferma quello che ci aspettiamo da lui. Oggi è mancato il riuscire a capitalizzare”.