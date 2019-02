© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Cagliari, Simone Padoin, ha parlato in zona mista anche a RMC Sport dopo la vittoria dei suoi contro il Parma: "Il Parma è una delle squadre più pericolose in campionato ma noi dovevamo fare punti in tutti i modi. Siamo riusciti a fare una gara di equilibrio anche se il loro gol ci ha buttato un po' giù. Avevamo però voglia di ribaltare la partita e ci siamo portati a casa una vittoria meritata. Pavoletti ha fatto due gol importantissimi ma tutti abbiamo dimostrato tanto oggi. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. La fiducia del mister per me è massimo e non potrei chiedere di più all'allenatore. Noi anziani abbiamo dato l'esempio stasera ma in altre partite siamo mancati come tutti e ci prendiamo le nostre responsabilità. Questi tre punti ci servivano come il pane perché venivamo da una settimana difficilissima. Per noi è stata una vittoria importantissima ma non siamo appagati, anzi questo deve essere un punto di partenza. Questi punti valgono il doppio perché dovevamo dare una risposta sul campo".