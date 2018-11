RMC SPORT - Cagliari, Pavoletti: "Bravi a non mollare mai"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha commentato in zona mista anche a RMC Sport il pareggio in rimonta contro la SPAL: "Siamo partiti malino da vera squadra l'abbiamo ripresa e nel secondo tempo c'eravamo solo noi in campo. Nella prima parte ci hanno messo in difficoltà perché la SPAL l'aveva preparata bene ma noi non abbiamo mollato perché sapevamo che la palla buona poteva arrivare. Nazionale? Credo che sia una convocazione meritata e conquistata sul campo anche perché il Cagliari quest'anno è un'altra squadra. Raggiunto il pareggio abbiamo provato anche a vincere".