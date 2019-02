© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Protagonista assoluto con una doppietta nella vittoria del Cagliari sul Parma, Leonardo Pavoletti, ha parlato nel dopo gara anche a RMC Sport: "Questi gol ci volevano, ci voleva soprattutto la vittoria. Abbiamo fatto una prestazione grintosa, di cuore. Mancherà Joao Pedro ma nell'emergenza vedremo un Cagliari ancora più di cuore. Dovevamo darci una scossa per la classifica e ce l'abbiamo fatta, stasera avevamo la mentalità giusta dal primo minuto. Non dobbiamo accontentarci adesso e dobbiamo prendere più punti possibile da qui alla fine. Contestazione? A volte ce la meritiamo però già ultimamente avevamo reagito con carattere. In questo momento dobbiamo esser bravi noi a riportare il pubblico dalla nostra parte. Più ci stanno vicino e prima riusciamo a uscire da questa situazione. Domenica torno a Genova e sono felice perché quello stadio è stato importante per me".