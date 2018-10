RMC SPORT - Cagliari, Pavoletti: "Sono partito solo stamattina per Firenze"

Fonte: Dalla nostra inviata, Luciana Magistrato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti, intervistato da RMC Sport in zona mista, ha commentato così il pari di oggi con la Fiorentina: "Il gol di oggi è dedicato alla mamma e all’Ospedale SS. Trinità di Cagliari che ci ha accolto e ci ha dato un servizio ottimo. Oggi alle 7 ho preso l’aereo per venire a Firenze, ho fatto scalo a Roma ma se questi sono i risultati lo potrei rifare… Il gol? Serviva profondità ed energia fresca. Senza la palla di Faragò non avrei segnato, ormai ci conosciamo. Il Cagliari bene a Firenze? Sì, ci giochiamo volentieri e ci sta portando anche fortuna. Il parto? È stato un cesareo e abbastanza sofferente. Alle 2:30 ero a casa e ho dormito poco. La gara di oggi? La Fiorentina quando ha la superiorità numerica riesce sempre a creare grandi difficoltà, noi siamo stati bravi ad accorciare”.