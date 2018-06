RMC SPORT - Cagni: "Sarri? I presidenti scelgono chi sa vincere"

In esclusiva ai microfoni di Maracanà nel pomeriggio Rmc Sport, l'allenatore Gigi Cagni ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole:

Sarri?

"Il calcio oggi è innanzitutto una questione economica. È un allenatore giovane, deve cambiare qualcosa: non si sa adattare ad alcune situazioni e ha sbagliato anche a livello di comunicazione, quando ha ammesso di aver rinunciato all'Europa League. Ha fatto vedere un gran calcio ma non ha vinto. Gli preferisco Simone Inzaghi, che al bel calcio ha accompagnato la vittoria. I presidenti vanno a prendere allenatori che vincono, non che fanno un bel calcio".