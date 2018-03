RMC SPORT - Cairo: "Al Toro manca un po' dello spirito di Mondonico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, a RMC Sport Live Show ha ricordato così Emiliano Mondonico: "Siamo tutti molto dispiaciuti. Era davvero una bella persona ed è stata una colonna portante del Torino in alcuni bellissimi con lui in panchina. Ha legato il suo nome al Toro. Aveva un modo di essere allenatore tutto speciale. I tifosi sono rimasti molto legati a Mondonico come persona e come allenatore. E' una perdita notevole".

C'è un aneddoto che ci vuole raccontare di Mondonico?

"Con lui avevo un buon rapporto, ci vedevamo ogni tanto. Era sempre positivo e dava sempre buoni consigli. Ci teneva molto ai risultati del Toro".

Manca a questo Torino un po' dello spirito di Mondonico?

"In questa annata sicuramente sì perché non siamo riusciti a fare il salto di qualità nonostante dei valori tecnici superiori alla passata stagione. Possiamo e dobbiamo molto migliorare proprio perché abbiamo valori tecnici importanti ma ci dobbiamo aggiungere la voglia di vincere, aspetto fondamentale".