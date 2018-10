RMC SPORT - Cairo: "Belotti a secco? Se vinciamo può segnare anche Sirigu"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti non ha brillato contro il Chievo, ma Urbano Cairo non è preoccupato. Il presidente del Torino ne ha parlato ai microfoni di TMW e RMC Sport: "Io non credo che debba esserci voglia di rivalsa, è un ottimo giocatore e lo sappiamo: ha fatto tanti gol con noi. Direi che semplicemente deve lavorare, come sta facendo bene, per fare gol. Poi l'importante è che lavori per la squadra: quello che conta è che la squadra vinca. Poi può fare gol anche Sirigu".