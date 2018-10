RMC SPORT - Cairo: "Belotti e Zaza insieme? Decide Mazzarri"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Belotti e Zaza insieme? Ai microfoni di RMC Sport ha risposto il presidente del Torino, Urbano Cairo: "Non è importante chi giochi, ma che la squadra funzioni. E perché funzioni il mister deve essere convinto. Quello che conta per me è che sia lui a decidere quando far giocare insieme i nostri giocatori. Il mio desiderio è veder giocare bene il Toro e vederlo vincere".

Sul VAR.

"Io mi sono espresso. Ho sempre considerato la VAR un'innovazione tecnologica molto positiva per il calcio. Poi, da dopo il mondiale, con le nuove regole limitative, ho cominciato a pensare che potrebbe non essere uno strumento giusto se usato in modo parziale e non in tutte quello occasioni in cui non vi è chiarezza. L'anno scorso veniva usata molto di più. Io penserei che sarebbe giusto, come succede in altri sport, di avere la possibilità di chiederne l'intervento. Secondo me dovrebbe essere usato di più: abbiamo uno strumento tecnologico che può evitare errori, perché limitarne l'uso? Dobbiamo dare l'opportunità di chiedere l'intervento del VAR, non limitarla a situazioni standardizzate".

Ora si parla di grave errore.

"È cambiato un aggettivo che non andava tolto. E dovrebbero dare la possibilità agli allenatori, una volta a testa, di chiamarlo in causa. Io cercherei di far sì che venga utilizzata di più e non di meno".

Che voto dà al suo Toro in questo avvio di stagione?

"È presto. Abbiamo nove punti: è più che sufficiente, ma si può migliorare".

Il ritorno in Italia di Zaza è una scommessa vinta?

"Non lo scopriamo per il gol di ieri. Doveva crescere a livello fisico, lo sta facendo e si sta impegnando molto. Non serve il gol di ieri per dire che è un buon giocatore, deve continuare con l'impegno che ci sta mettendo e la disponibilità a essere parte della squadra. Ha dimostrato voglia".

Adesso c'è la sfida al Frosinone di Longo, un allenatore che col Torino ha fatto grandi cose in Primavera.

"Da noi ha fatto benissimo, poi è una persona in gamba. Con lui sono cresciuti Parigini, Barreca, Edera e tanti altri. Ora è dall'altra parte, allena una squadra che affronteremo venerdì. Magari lì saremo meno amici, poi la stima c'è tutta. Ha fatto bene l'anno scorso, adesso è più difficile. Gli auguro, dopo il Torino, di fare tanti punti".

Per Belotti è stato un anno difficile.

"Io non credo che debba esserci voglia di rivalsa, è un ottimo giocatore e lo sappiamo: ha fatto tanti gol con noi. Direi che semplicemente deve lavorare, come sta facendo bene, per fare gol. Poi l'importante è che lavori per la squadra: quello che conta è che la squadra vinca. Poi può fare gol anche Sirigu".