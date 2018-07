RMC SPORT - Cairo: "No a El Shaarawy. Derby? Meglio non parlarne..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"E' un calendario importante, subito c'è la Roma, poi l'Inter a San Siro, Napoli e Atalanta: nelle prime sei abbiamo quattro squadre impegnative, anche se non sottovaluto nemmeno SPAL e Udinese". Parole e pensieri di Urbano Cairo, presidente del Torino che ha parlato ai microfoni di 'RMC Sport' dopo il sorteggio dei calendari a Milano.

Quest'anno state costruendo una gran bella squadra.

"A me sembra di sì perché abbiamo trattenuto i migliori e ci siamo rinforzati soprattutto in difesa, il reparto dove Mazzarri ci aveva chiesto maggior rinforzi. E poi abbiamo un attacco fantasmagorico. La squadra è davvero importante, abbiamo speso anche molto perché tra acquisti e riscatti la società ha investito circa 50 milioni di euro".

Soldi ben spesi?

"Credo di si, poi a parlare sarà il campo. Non è mai buono vincere lo Scudetto della campagna acquisti, bisogna fare bene durante la stagione. Io non dico nulla e se le cose adesso non sono nemmeno troppo apprezzate meglio ancora".

Vincere il derby contro CR7 sarebbe ancora più bello.

"Io purtroppo ne ho vinto uno solo, meglio parlare poco e fare i fatti. Certamente la Juventus con Ronaldo s'è molto rinforzata, ma anche noi abbiamo fatto la nostra parte e poi noi facciamo un altro campionato".

El Shaarawy?

"Abbiamo tanti attaccanti, non è un obiettivo per noi".

Juan Jesus?

"In difesa dobbiamo fare ancora qualcosa, ma non voglio fare nomi di altre squadre"